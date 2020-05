Eksklusivt for kunder

Coronavirussen vil lægge en dæmper på fremtidens afkast, vurderer PFA’s koncerninvesteringsdirektør, Kasper Lorenzen

Coronakrisen risikerer at sætte en stopper for globaliseringen og dermed den udvikling, der de seneste årtier har drevet forudsætningen for de forrygende afkast på både aktier og obligationer. Det ...