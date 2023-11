Investor: Tid til at hente afkast på andet end aktier

Høje renter og inflation æder sig langsomt, men sikkert ind i aktiemarkedet.

Med udsigt til høje renter i lang tid fremover er det ifølge Jesper Langmack, chef og partner i kapitalfonden Polaris Flexible Capital, tid til at løfte blikket op fra aktiemarkedet for også at lede efter afkast andre steder.

“Spredning på tværs af aktivklasserne er superinteressant og mere relevant end før,” siger han med henvisning til, at nulrentemiljøet for længst er overstået.

“Der er andre aktivklasser, der er sindssygt attraktive. Man kan købe stats-, real- og kreditobligationer, der er masser af aktivklasser, der er superattraktive, så derfor skal man sprede (sin risiko, red.) på tværs af aktivklasser, det er ikke kun aktier, der er mange andre ting, der er attraktive nu,” siger Jesper Langmack i denne udgave af Børsen Investor Podcast.

Ifølge ham er der både blandt institutionelle og andre investorer en allokering fra børsnoterede aktier over til kreditobligationer, hvor man ifølge Jesper Langmack kan hente afkast, der kan overstige det langsigtede forventede afkast på aktiemarkedet på 5-7 pct.

Henrik Henriksen, chefstrateg i fondsmæglerselskabet Petersen & Partners, leder også efter afkast andre steder end på aktiemarkedet. Privat står op mod 50 pct. af hans penge kontant, men han har netop købt korte realkreditobligationer, der giver 4 pct. i rente.

“Gab,” siger Henrik Henriksen om den investering, men forklarer, at han dermed får 4 pct. risikofrit i en situation, hvor økonomien ikke helt har tilpasset sig de højere renter, og hvor centralbankerne endnu ikke er i mål med deres strammere pengepolitik.

Her er der afkast

Begge er dog enige om, at der stadig er mange muligheder for afkast på aktiemarkedet, man skal dog grave godt og dykke ned under indeksniveau og analysere de helt rigtige aktier frem.

“Det er et specielt investeringsmiljø det her. Når jeg kigger på det overordnede indeksniveau, så har jeg været nervøs, for de aktier, der har trukket meget, de er for overvurderede. Jeg tror, de kommer længere ned, derfor har jeg været lidt negativ på markedet overordnet set, men kigger du nedenunder det brede marked, så er der nogle lommer, der er superinteressante,” siger Jesper Langmack med henvisning til det amerikanske aktiemarked, der længe har været drevet frem af “the magnificent seven”, der er Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Microsoft og Nvidia.

Jesper Langmack peger særligt på amerikanske small cap-selskaber, “der er blevet enormt billige”.

“ De, der er gode til at vælge enkeltaktier, de kan lave rigtig gode penge i det her marked Jesper Langmack, chef og partner i kapitalfonden Polaris Flexible Capital

“Der er masser af muligheder dernede. Banker er der også masser af muligheder i, energi er der masser af muligheder i. Det er faktisk et stockpicker (aktieplukker, red.) miljø . De, der er gode til at vælge enkeltaktier, de kan lave rigtig gode penge i det her marked,” siger han og vurderer, at de, som blot køber et indeks, “de kommer ikke til at lave særligt gode afkast de næste fem-seks år.”

I denne uges udgave af Børsen Investor Podcast runder vi også Ørsted og om det stadig giver mening at investere i danske bankaktier, hvor selskaberne bliver ved med at levere flotte resultater og opjusteringer, som bl.a. Jyske Bank.

Værter: Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp

Producer: Peter-Emil Witt

