Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Færre lejligheder for køberne at vælge imellem kan betyde stigende priser. For boligmarkedet som helhed er det lavere udbud godt nyt, påpeger økonomer

Lejlighedssælgerne i landets største byer har trukket følehornene til sig, for ser man på udbuddet af lejligheder over de seneste måneder, er der et markant fald. Således er antallet af lejligheder...