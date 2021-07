Investorerne sælger ud af kinesiske aktier, der er børsnoteret i USA, efter fornyet frygt for politisk indgriben, der kan hæmme virksomhederne

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En flodbølge af usikkerhed er skyllet ind over kinesiske aktier noteret i USA og har medført store kursfald, efter det er kommet frem, at kinesiske myndigheder overvejer at tvinge selskaber inden f...