Her er de vigtigste investorbegivenheder i september måned

Mørke skyer lurer i horisonten, trods de seneste måneders optur på både aktiemarkedet og detailhandelen. De trækker mod den globale økonomi, hvor udløb af hjælpepakker og dybe huller i EU's og USA's bnp-tal gør situationen på længere sigt skrøbelig. Spørgsmålet er, om centralbanker er nødsaget til at indtroducere nye pengepolitiske værktøjer for at understøtte økonomiens genrejsning

Investor Eksklusivt for kunder