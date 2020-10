Dødt løb blandt aktiespillets ekspertpanel efter turbulent start: Sådan klarer ekspertpanelet sig

Aktiespillets ekspertpanel har fået en god start på afkastet, og der er indbudt til dødt løb i toppen. Benspænd har tvunget eksperterne ud i andre investeringer end de planlagte

Alt er langt fra gået som forventet for de fire spillere i Børsens aktiespils ekspertpanel. En turbulent spilstart, hvor udsete guldæg og yndlingsaktier ikke har været mulige at handle med de nye regler. Trods omstændighederne har alle deltagere i panelet præsteret positive afkast.

Forrest i feltet finder man serieiværksætter og privatinvestor Nicolai Frisch, der siden spillets start og frem til tirsdag klokken 12.00 havde øget den samlede beholdning i porteføljen med 23.783 kr.

“Vi er begunstigede af, at markedet er meget positivt lige nu. Det er på en lidt billig baggrund, at vi alle er i plus. Overordnet set er jeg glad for, at jeg ligger i toppen,” siger Nicolai Frisch.

Tæt løb i toppen

Men der er indbudt til dødt løb. For bare 137 kr. efter ligger Sarah Ophelia Møss, der er stifter af Ophelia Invest, der har sat sig tungt på aktier på den anden side af Atlanten. Et stærkt amerikansk aktiemarked mandag gav hende fornyet håb i kampen om førstepladsen i ekspertpanelet.

“Jeg ligger bedre end ventet i panelet, så jeg fortsætter med mine positioner for nu,” siger Sarah Ophelia Møss, der med 14 aktier i porteføljen er den af investorerne, der har spredt sig mest ud.

Store benspænd

De nye regler i aktiespillet betyder, at deltagerne skal sprede deres investeringer på mindst 5 aktier. Derudover er det kun de nordiske børsmarkeder og enkelte amerikanske aktier i Dow Jones-indekset og det tech-tunge Nasdaq 100-indeks, som kan handles i løbet af aktiespillet. Det har betydet, at flere af deltagerne i ekspertpanelet har måtte gå andre veje.

“Jeg havde eksempelvis udset mig Walmart, men opdagede, at den ikke var der. Det giver mig en ekstra udfordring, og at jeg så skal tænke mig om. Det, synes jeg faktisk, er et spændende og positivt element. Jeg valgte Costco og McDonald's i stedet for,” siger Sarah Ophelia Møss.

4 investorer deltager i Børsens aktiespils ekspertpanel

Mange af de mindre aktier er pillet ud af spillet, fordi likviditeten ikke er stor nok. Nicolai Frisch havde udset sig aktier som North Media og svenske Kambi Group, der i spillet ikke kan handles af den grund.

“Det har selvfølgelig udfordret mig, at jeg ikke kan handle alle de aktier, jeg normalt plejer at handle. Jeg vil gerne forstå casen og ikke bare kaste med en terning,” siger Nicolai Frisch, der i stedet har søgt mod nogle af de større selskaber og i højere grad vil satse på positive overraskelser i form af opjusteringer eller stærke regnskaber.

Panelets store tech-aktieentusiast, Nina Movin, adm. direktør i Otto Mønsteds Fond, har også følt sig udfordret.

“Jeg kan ikke købe Salesforce eksempelvis, og det har irriteret mig lidt. Men så har jeg købt Paypal og Facebook. Der har været en del aktier, som jeg ikke har kunnet købe, men jeg ser det ikke som noget stort problem,” siger Nina Movin, der også har kastet sin kærlighed på bl.a. Apple og Netflix.

Teknologi fylder i år

Otto Mønsted-direktøren ligger i øjeblikket på en fjerdeplads i ekspertpanelet. Hun håber, at den forestående amerikanske regnskabssæson vil vise gode takter fra tech-selskaberne.

“De skal ikke skuffe i hvert fald, for så styrtdykker de. Ud fra den tanke, er det en dårlig idé at ligge i tech-aktier lige nu, men omvendt så er det det, jeg godt kan lide,” siger hun.

På en tredjeplads indfinder Tue Østergaard, adm. direktør i HC Andersen Capital, sig. Han er vel og mærke kun lidt over en tyvendedel af en procent fra førstepladsen. Han har dog ikke været synderligt ramt af de nye regler. Han har, ligesom Nicolai Frisch, fyldt seks aktier i porteføljen: Simcorp, Netcompany, Vestas, Ørsted, DSV Panalpina og Genmab. Han fortæller, at starten på spillet er yderst godkendt.

“Jeg har været heldig at ramme ind i nogle gode nyheder. Vestas ligger i kursrekorder, med en stor ordreindgang. Ørsted og den grønne agenda er stormet afsted. Genmab er kommet godt igennem den turbulens og det tilbagefald, der var for nogle uger siden. Både Simcorp og Netcompany har været ude med gode nyheder,” siger han og fortæller, at han ikke har i sinde at skifte ud i porteføljen, medmindre der virkelig kommer store kursudsving i de kommende uger i aktiespillet.

“Hvis jeg falder over én af de aktier, som jeg har på min ønskeliste, som falder tilbage, skifter jeg måske ud. Det kan også være, at der er en aktie, som er gået alt for hurtigt op, så skifter jeg måske. Men der er jeg generelt ikke endnu,” siger Tue Østergaard.