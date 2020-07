Snart bliver de nuværende realkreditobligationer skiftet ud med en ny serie. Det er værd at holde øje med som boligejer

Eksklusivt for kunder

Hvis man er boligejer og overvejer at lægge sit lån om eller købe en ny bolig, kan det være en god idé at få fart på. Deadline nærmer sig nemlig, hvis man vil sikre sig et lån i de nuværende fastfo...