Coronakrisen vil få gældsniveauet i selskaberne til at stige med 1 mia. kr. i år, vurderer kapitalforvalter Janus Henderson

Aktiestrateger har op til og under coronakrisen kappedes om at fortælle om deres forkærlighed for kvalitetsaktier, der dækker over selskaber med en god, stabil indtjeningsvækst, en stærk egenkapita...