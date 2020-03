Saxo Bank fordobler valutagebyr på aktier

Som kunde i Saxo Bank skal du snart betale dobbelt så meget i gebyr for at handle med udenlandske aktier

Er du kunde hos Saxo Bank og handler udenlandske aktier, kan du fra 1. april se frem til at betale det dobbelte i valutagebyr.

Det fremgår af en mail, banken har sendt til sine kunder, og som Børsen har set.

Konkret fordobler banken det gebyr, du som en såkaldt “classic”-kunde betaler, hvis du har en forkærlighed for f.eks. amerikanske tech-aktier.

Mens satsen tidligere har ligget på 0,25 pct., koster det nu 0,5 pct. i valutavekslingsgebyr at handle med udenlandske aktier.

Det vil sige, at hvis du f.eks. køber for 1 mio. kr. Fang-aktier (Facebook, Apple, Netflix og Googles moderselskab, Alphabet) med en dansk konto, vil Saxo Bank fremover tage 5000 kr. i vekselgebyr, da aktierne handles i en anden valuta end kontovalutaen. Tidligere har en sådan handel kostet 2500 kr.

I en mail udsendt til kunder under overskriften: “Kommer snart: Nyt loyalitetsprogram og negativ rente” orienterer banken, efter at have introduceret sit nye loyalitetsprogram og bankens indfasning af negative renter, til allersidst i mailen sine kunder om “ændringer i handelsgebyrer pr. 1 april.”

Her fremgår det, at der er foretaget ændringer af bl.a. handelsgebyret for aktier, og at satsen fra 1. april er 0,5 pct.

Her oplyses ikke, at det indtil nu har kostet 0,25 pct., hvilket man som kunde selv kan læse på Saxo Banks hjemmeside.

Det har ikke været muligt at interviewe Saxo Bank og dermed få besvaret, hvorfor banken gør opmærksom på fordoblingen af handelsgebyret for udenlandske aktier i en mail, der i emnefeltet omhandler loyalitetsprogram og negative renter.

I et skriftligt svar udtaler Johannes Rovsing, nordisk chef i Saxo Bank:

“Det er vigtigt, at vores priser er konkurrencedygtige i markedet, samt at vi sikrer en langsigtet balance mellem vores prisstruktur og omkostninger ved at servicere kunderne. For at sikre denne balance har vi hævet priserne på valutaveksling, men det er vigtigt at understrege, at vi fortsat har markedets laveste kurtage på aktiehandel og hverken har minimumskurtage eller depotgebyrer.”

Han fortsætter:

“Endvidere er det også altid muligt at åbne en ekstra konto til udenlandsk valuta, f.eks. dollar eller euro, hvorved man kan handle i den lokale valuta og dermed spare valutavekslingen i transaktionen.”

Af mailen til kunderne fremgår det også, at såfremt du er “Platinum” eller “VIP”-kunde hos Saxo Bank, vil du stadig kun betale det nuværende valutagebyr på 0,25 pct.