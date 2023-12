Efter 40 års handel er Brdr. Hartmann nu ikke længere at finde på Københavns Fondsbørs. Her får du historien om det dramatiske forløb, hvor minoritetsaktionærerne kæmpede mod Stadil-familien, der til sidst lykkedes med at få afnoteret aktien

Thor og Christian Stadil – far og søn – står bag Thornico, der er hovedaktionær i æggebakkeproducenten Brdr. Hartmann, som nu er fortid på børsen. Arkivfoto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix