Der er fuld knald på regnskabssæsonen og flere virksomheder er kommet overraskende godt ud af tredje kvartal. Og blandt de danske selskaber mangler vi stadig nogle af de aktier, som oftest leverer store kursspring på regnskabsdagen, nemlig Vestas, Pandora og Ambu. I gennemsnit rykker de 7 pct. på regnskabsdagen, viser data fra Bloomberg – og det kan både være op og ned.

Det taler vi om i denne uges udgave af Børsens Investor Podcast, hvor vi også tager et tjek på, om den klassiske investeringsportefølje med aktier og obligationer er død. En portefølje med 60 pct. aktier og 40 pct. aktier har lidt det største tab i 90 år.

Samtidig har et nyindkøb til podcastens portefølje sikret et afkast på 28 pct. på under to uger: GN Store Nord-aktien.

Tjek Børsens All Star-portefølje her

Vores gæster er Jesper Langmack fra kapitalfonden Polaris og Henrik Henriksen, chefstrateg i Petersen og Partners.