Ledighedskøen vokser som konsekvens af coronakrisen, og det er ikke kun husholdningsbudgettet, der bliver ramt, hvis du mister jobbet. Også pensionsopsparingen står for skud

Køen af ledige bliver længere og længere, og mens de fleste forståeligt nok har fokus på at finde et nyt job, tænker færre måske på, hvor meget et halvt eller et helt års arbejdsløshed egentligt be...