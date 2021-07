En lang karriere som aktieinvestor har givet fondsforvalter Bjarne Gier knubs undervejs. Her er han største fejltagelser

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Aktiehajen Bjarne Gier har som en af få fondsforvaltere konsekvent præsteret et afkast, der de seneste ti år har været bedre end markedets. Til daglig støver han Asien tyndt for at finde overset ak...