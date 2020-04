Eksklusivt for kunder

Selvom coronakrisen påvirker boligpriserne, som af nogle spås til at falde hele 10 pct., vil det ikke blive lettere for førstegangskøbere at komme ind på markedet, viser analyse

Et marked, der stagnerer, og dystre forudsigelser om store prisfald på den lange bane. Det er det lidet opmuntrende billede af et boligmarked, der er ramt af coronavirussens sideeffekt: usikkerhed....