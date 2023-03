Investorer: Potentiale for solid kursgevinst i Bavarian

Et kurstab på mellem 80 eller “bare” 50 pct. er i grove træk inden for normalen, når man ser på kursudviklingen i den danske vaccineudvikler og producent Bavarian Nordic. Omvendt kan man se, at kursen historisk har det med at stige voldsomt, når nyhederne er gode, og investorerne derfor løber tilbage til den danske aktie.

I øjeblikket er kursen knækket midt over siden den seneste kurstop i august 2022. Og det har fået Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning, til at købe aktier i selskabet.

I denne uges udgave af Børsen Investor Podcast fortæller han om, hvordan han har swingtradet aktien gennem de seneste fem år og lige nu forventer igen at tage en hurtig gevinst.

“Det er en af de aktier, som jeg historisk – bare de sidste fem år – har været helt ude af, og så inde i den, og så igen helt ude af den. Det har jeg gjort fire gange indtil nu,” siger Lars Hytting, der selv vurderer, at han har haft en god timing med handlen i Bavarian Nordic.

Men strategien er yderst risikabel, understreger han.

Data kan fejle

Ifølge Lars Hytting og investor Christian Klarskov er der omkring Bavarian Nordics aktuelle kursniveau på ca. 185 kr. et godt afkast-risikoforhold.

Lars Hytting spejder f.eks. efter tidligere kurstoppe, og skal man bare sigte mod den seneste, vil der være potentiale for en ren kursgevinst på ca. 116 pct. Sidste gang Bavarian Nordic befandt sig i et kurshul, var i maj 2022, da steg aktien med 213 pct. til kurstoppen i 401 kr. i august.

Næste kendte nyhed om Bavarian Nordics rsv-vaccine forventes i midten af 2023, hvor selskabet vil fremlægge foreløbige data om fase 3-studiet.

Skulle rsv-dataene skuffe, er der udsigt til tocifret kursfald.

Omvendt, vurderer Christian Klarskov, at “hvis man mener, at værdien af Bavarian Nordic er 400 kr., så er rsv’en på nuværende tidspunkt 100 kr. værd”.

I denne uges udgave af Børsen Investor Podcast vender vi også, hvad rentestigningerne betyder for indtjeningen i de danske selskaber for, der er “grund til bekymring”. Det melder Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

Han fortæller om, hvilke selskaber der netop er i farezonen, og hvad man skal holde øje med for at undgå at investere i selskaber, der bliver tynget af en for høj gæld.

Vært: Gro Høyer Thielst

Producer: Arjuna Alexander Kolkur Sørensen

