Pandora-aktien er steget over 140 pct. i 2020. Var det en midlertidig succes, eller kan opturen fortsætte i 2021?

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Smykkeselskabet Pandora blev den helt store overraskelse i 2020, hvor aktien for alvor rejste sig igen. Med en stigning på over 140 pct. har Pandora været den bedste aktie at eje blandt de danske e...