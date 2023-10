Investor: Ørsted bør falde 35 pct. mere

Ørsted-aktien har fået massive hug i 2023, men ser man lidt nærmere på selskabets nøgletal, risikerer aktien at få yderligere prygl. Det fortæller investor Ole Søeberg i Børsens Investor Podcast, efter han har set konsensus for selskabets gæld og cashflow de kommende år igennem. Gælden forventes nemlig at stige støt, samtidig med at cashflowet forbliver negativt.

“Så falder de virksomheder typisk til det, der hedder net asset value (indre værdi, red.), det er den gældsjusterede nettoværdi af aktiverne (…) og den ligger den på 210 kr. pr aktie. Der kan man bunde, der kan man nå bunden med fødderne. Om man så skal endnu længere ned, det ved jeg ikke, men historisk set, når tingene virkelig går galt, så er net asset value det næste, fordi så nærmer man sig realisationsværdien,” forklarer OIe Søeberg.

Hør hele diskussionen om Ørsted i podcasten her:

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

Ørsted blev børsnoteret i 2016 til kurs 235. Dermed skal selskabet altså ned under børsnoteringskursen, hvis der ikke bliver gjort noget alvorligt for at stoppe de enorme udgifter til både drift og rentebetalinger.

Du kan også høre direktør i Otto Mønsteds Fond Nina Movins bud på, hvad der skal til, før kurslykken vender for Ørsted.

“Det, der skal til for at man kan komme op igen, det er, at man sammen med staten f.eks. får nogle store lån eller garantier. Handlinger, der siger, vi afskriver de tre projekter i USA, vi har brugt så mange penge på at udvikle dem, vi afskriver dem, de er væk, alle vores andre projekter, de er her, og de giver penge. Der skal en handling og en kommunikation til, så tror jeg godt, man kan komme op igen,” siger Nina Movin.

Vi kommer også ind på afslutningen på børsdramaet i Brdr. Hartmann og den indeværende regnskabssæson, hvor bankerne igen overrasker positivt med massive renteindtægter, men hvor et skuffende kvartalsregnskab fra et af selskaberne i podcastens All Star Portefølje også gør rigtig ondt.