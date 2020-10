Opjusteringer skabte vild fredag på aktiemarkedet. Selskaber med livrem og seler betyder flere på vej, mener analytikere

Ét ord blev udslagsgivende for det danske aktiemarked fredag: opjustering. Ikke mindre end tre selskaber i det toneangivende danske indeks C25 valgte, forud for at handlen gik i gang, at justere på...