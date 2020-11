Ny storaktionær vil overtage det kollapsede Conferize: Aktien har rejst sig over 1000 pct. på få dage

I slutningen af oktober meddelte den børsnoterede eventplatform Conferize, at selskabet kastede håndklædet i ringen og gik i afvikling. Men nu melder en ny storaktionær sig på banen og holder liv i selskabet

