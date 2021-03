Ny aktieboble eller oplagt afkastmulighed i hedt marked for grønne aktier? Her er fire investorers bud på, hvordan du henter kursgevinster

Interessen for bæredygtige og grønne aktier virker til at være større end nogensinde før. En selvforstærkende effekt har de seneste år rullet, hvor investorinteresse har avlet afkast, og afkast har avlet investorinteresse. Men efter et hæsblæsende 2020 med helt vilde afkast, hvor eksempelvis Ishares-fonden Global Clean Energi, der skygger verdens 30 største globale børsselskaber inden for vedvarende energi, gav over 140 pct. i afkast, er situationen pludselig vendt rundt. Nu ruller afkastene baglæns. Derfor er området lige nu mere spændende end nogensinde før.

Er bæredygtige aktier en ny aktieboble, der brister, eller en fantastisk afkastmulighed, hvor vi både kan blive rige og redde klimaet samtidig?

Fire erfarne investorer, aktierådgiver Lars Jørgen Rasmussen, stifter af SDG Invest Anne Louise Thon, C Worldwides temaspecialist Morten Springborg og forfatter, investor og medstifter af Supertrends Lars Tvede giver deres input på, hvordan de ser på situationen og mulighederne.

" Hvis der kommer masser af konkurrence, så kan det være, at de alle sammen producerer en hel masse, men at der er ingen af dem, der tjener særlig meget Lars Tvede, forfatter, investor og medstifter af Supertrends

“Jeg kigger ud i verden. Hvad er det for nogle markeder, jeg tror, der bliver større over tid? Det gælder ikke kun indenfor grøn energi. Det gælder inden for alt. Vi vil ikke være investeret i et marked, som bliver mindre. For så kommer du ikke til at tjene penge som langsigtet investor. Du skal være eksponeret til selskaber og markeder, der vokser, og der er sådan noget som offshore vind selvfølgelig et enormt attraktivt marked. For vi kan se, at det kommer. Så er det spørgsmålet, om du synes, at prisfastsættelsen og konkurrencesituationen på markedet er attraktiv nok til, at du gør gå ind med kapital. I øjeblikket har vi ikke nogen eksponering til offshore, for vi er lidt nervøse for, at konkurrencen skærpes,” siger Morten Springborg.

Hype i markedet

Lars Tvede advarer mod den hype, som lige nu ser ud til at rulle i markedet:

“Hvis vi bare tager de sidste få år, så mener jeg, at vi har haft nogle hype-cyklusser indenfor blockchain, CBD (cannabis, red.), micro mobility, og vi har det også inden for nogle grønne sektorer. Så det forhold, at der er udsigt til et hastigt voksende marked for et eller andet, er ikke nok alene til at gøre, at en virksomhed i det marked nødvendigvis er en god investering. Hvis der kommer masser af konkurrence, så kan det være, at de alle sammen producerer en hel masse, men at der er ingen af dem, der tjener særlig meget. Så det er meget vigtigt, at man holder øje med det.”

Aktierådgiveren Lars Jørgen Rasmussen har tidligere anbefalet investorer at købe Vestas- og Ørsted-aktier. Han er nu mere tilbageholdende med de to aktier, der er faldet over 30 pct. i år:

"Det korte svar er langsigtet, ja. På kortsigt, njaaa. Der mangler positive nyheder her de kommende måneder. Så jeg tror ikke, at de vil slå det danske aktiemarked," siger han.

Anne-Louise Thon, der jagter investeringer for fonden SDG Invest, hæfter sig ved hvor vanskeligt det kan være at finde rundt i aktieklassen:

"Det frustrerende er, at der er så mange, der er kommet ind på feltet med lidt green washing. Det kommer EU-taksonomien heldigvis til at gøre lidt ved. Men det er det, der er mest frustrerende. Altså folk der sætter et klistermærke på, og siger at den er nu bæredygtig, og når vi så kigger på det, så er det slet ikke bæredygtigt."

