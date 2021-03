Ny aktie steg fra kurs 21 til 183 på to måneder og faldt så 60 pct: Investeringscasen? Her er direktørens svar

Everfuel-aktien fik en flyvende start, da hydrogenselskabet ramte børsen i oktober. Fra en udbudskurs på 21 hamrede aktien op i kurs 183 på bare to måneder.

Efter den massive optur er aktien imidlertid dykket samlet over 100 kr. til kurs 79. Men afkastet for de investorer, der købte ind i forbindelse med børsnoteringen er altså stadig hele 276 pct.

Så det er noget af en tur, selskabet er kommet ud på.

“Vi er meget beærede over den introduktion, vi har fået. Og så kan vi konstatere, at vi ligesom andre grønne aktier som Vestas og Ørsted har fået et dyk i år. Det er vores investorer, der sætter kursen. Det er ikke mig,” siger adm. direktør i Everfuel Jacob Krogsgaard i forhold til aktiens vilde kursudvikling.

Hans udtalelse om aktien faldt til Børsen Investor MeetUp, et digitalt show om aktier. Her blev der sat fokus på bæredygtige aktier, blandt andet Everfuel. Jacob Krogsgaard, der både har stiftet Everfuel og fortsat er storaktionær i selskabet, var med på en linje fra selskabets hovedkvarter ved Herning.

SE ELLER GENSE DET HELE HER: BØRSEN INVESTOR MEETUP – Registrer dig, så får du tilsendt link og password.

Selskabet er specialiseret i hydrogen og har som mål at rulle infrastruktur ud til brintproduktion, distribution og tankstationer, så fossile brændstoffer i stedet kan blive erstattet med brint.

"Præcis som vi kender det fra de traditionelle tankstationer. Vi gør det bare 100 pct. grønt med brint."

“Den gode investeringscase ligger i et grønt brændstofselskab med en langsigtet strategi og en stabil indtjening. Og vil man gerne sørge for at supplere sin portefølje, så man ikke kun har grønne teknologivirksomheder, men også en virksomhed, der skal eje og drive den her værdikæde og have en lang række af de her aktiver, så er Everfuel et bud,” siger Jacob Krogsgaard.

Tro på aktien

Selvom selskabet endnu ingen indtjening har, så virker det umiddelbart til at være en forretningsmodel, som investorerne køber ind på. Over 5000 var tilmeldt Børsen Investor MeetUp, og en rundspørge blandt dem, der så med, viste, at 67 pct. af besvarelserne var positive i forhold til Everfuel, og hvorvidt aktien vil ende med at blive en god investering. 12 pct. sagde nej, mens resten svarede “ved ikke.”

Det panel af professionelle investorer som var med i studiet, var dog knap så overbeviste. Her er hvad de sagde:

“Det er ikke et selskab, jeg kender til bunds. Men i forhold til sådan en aktie her, der betyder det meget for udviklingen på aktiekursen, om man er i et bull-marked (aktiemarked i stigende trend, red.) eller et bear-marked (aktiemarked med en faldende trend, red.). I et bull-marked er sådan et selskab her en case, der vinder stor interesse og bliver prissat meget højt. Mens i perioder, hvor markedet kører den modsatte vej, der er der ikke så meget fokus på den type selskaber,” lød det fra aktierådgiver Lars Jørgen Rasmussen fra Formue- og Investeringsrådgivning i forhold til den forskel, der kan være i investorernes risikoappetit alt efter hvordan markedet udvikler sig.

Anne-Louise Thon fra SDG Invest er specialiseret i at opspore og investere i bæredygtige aktier. Hendes umiddelbare respons på Everfuel som investeringscase lød:

“Den ville aldrig komme igennem vores finansielle screening. For den er ikke solid nok. Men til gengæld er det selvfølgelig rigtigt, at vi altid forsøger at se på, hvem der vinder. Det er en god mission, men nej tak her fra på grund af det finansielle.”

Også kapitalforvalteren C Worldwides temaspecialist Morten Springborg kan på sigt se potentiale i hydrogen som investeringsområde, men han mener Everfuel er for tidligt ude:

“Vi har også krav til de finansielle nøgletal, og der er selskabet nok ikke i dag. Men omvendt vil jeg sige, at sektoren kommer til at gøre et enormt impact på den anden side af 2030. Men jeg tror ikke på, at det er et selskab, der på den korte eller mellemlange bane begynder at få en reel indtjening. Vi er simpelthen for tidligt i den her fase.”

Everfuel har indtil nu rejst 86 mio. euro via børsen i Oslo, og i alt viser selskabets kalkulationer, at man skal bruge 1,5 mia. euro til at opbygge den nødvendige infrastruktur.

“Og deraf er 20 pct. nødt til at komme som direkte aktiekapital. Vi er allerede kommet et godt stykke der med børsnoteringen. Vi regner med at være ebitda positive (positivt bruttoresultat, red) i 2023. Vi er fortsat på den plan,” sagde Jacob Krogsgaard som fortsatte:

“Vi kommer til at have meget recurring revenue. Altså hvor vi kommer til at have lange kontrakter med vores kunder. Derfor vil vi have en væsentligt større forudsigelighed i forhold til den indtjening, vi kommer til at lave. Vi vil ikke brænde vores investorers penge unødigt af. Vi vil sørge for kun at bygge infrastruktur de steder, hvor vi allerede har udsigt til en stærk businesscase.”

Jeres børsværdi er jo godt deroppe af i milliarderne, og den her kursoptur I har været på, er også noget, der er blevet lagt mærke til. Dansk Aktionærforenings formand Ole Søeberg har til Finans sagt:

“Everfuel sidder 20 mand på en bondegård ovre i Herning og har nu en børsværdi på 8,5 mia. norske kr. Jeg ved ikke, hvor det lander, men man må håbe, at folk der deltager, gør det med så små beløb, at det ikke kommer til at gøre ondt på privatøkonomien”

Hvad tænker du om sådan et citat?

“Jeg har ikke læst det. Men sådan er det, når man stikker snuden frem. Så er der nogen, der har en holdning, der er enten positiv eller den anden vej. Det er fuldstændig rigtigt, at vi har vores hovedkontor på det, vi kalder farmen her lige syd for Herning. Og det er fuldstændig bevidst. Er det ikke et fedt sted at drive en bæredygtig virksomhed i stedet for midt i et betonbyggeri somewhere i en by.”

