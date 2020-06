Danskere, der har valgt at blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, kan nu glæde sig til en skattefri gevinst

Et skattefrit beløb på 42.840 kr. direkte ind på kontoen er virkeligheden for de danskere, der 1. juli i år har arbejdet et år efter folkepensionsalderen og i øvrigt opfylder timekravet til at få p...