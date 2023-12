Investorer: Sådan får du del i rentefesten på dine aktier

Flere danske aktier har taget et spring før jul, men hvilke skal du ligge i din kurv for at få del i renteglæderne?

Det spørger vi dagens panel om i Børsens Investor Podcast, som består af Peter Bækgaard, privatinvestor, og Jesper Langmack, investor og direktør i Polaris Flexible.

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

En næsten euforisk stemning har præget markederne efter udmeldingerne fra den amerikanske centralbank. Chefen, Jerome Powell, erkendte, at renten er nærved toppen, og markedet har nu indregnet seks rentesænkninger næste år.

Det har skabt fest på aktiemarkederne op til jul. Men er det så også nu, du skal sælge ud af dine finansaktier? Hør hvad de to investorer gør.

Ørsted-aktien er faldet voldsomt under topchefen Mads Nipper. Da han kom til i 2021, havde selskabet en markedsværdi på 552 mia. kr. – i dag har selskabet en markedsværdi på 151 mia. kr. Får aktionærerne nogensinde det tabte tilbage?

Hør hvad panelet mener, og hør også hvorfor Peter Bækgaard lurer på Netcompany.

Værter: Journalist Tina Riising og investorredaktør Simon Kirketerp.

Spotify, Apple, Podbean.

All Star Portefølje.