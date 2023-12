For et år siden sagde fire erfarne investorer ja til at udpege deres aktiefavoritter for 2023. Nu er det blevet tid til at gøre status efter et år, der har budt på massive renteudsving, markante afkastforskelle og udpræget usikkerhed

Ole Søeberg ramte plet med sine aktiefavoritter for 2023. Arkivfoto: Sara Gangsted