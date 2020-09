Nina Movin deltager i aktiespillets ekspertpanel: “Jeg vil gå ind med 200.000 kr. i Facebook”

Tech-aktier, tech-aktier og tech-aktier – og så en lille smule danske og svenske aktier. Det er den ultimative vinderstrategi for Nina Movin, når hun side om side med tre andre aktiehajer skal dyste om at opnå højst afkast i Børsens aktiespils ekspertpanel.

“Jeg vil gå ind med 200.000 kr. i Facebook. Det vil sige, at den kommer til at veje ret tungt,” siger Nina Movin, der fortæller, at hendes strategi vil være anderledes under aktiespillet, end den normalt er, når hun til dagligt sidder som adm. direktør for Otto Mønsteds Fond. Her gør man en dyd ud af at sprede sine investeringer.

Fuld damp på tech-aktier

Men under et aktiespil er Nina Movin klar på at tage endnu mere risiko. Og spredningen bliver også meget anderledes fra den strategi, der normalt lægges for dagen. Ud over at 40 pct. af porteføljen skal fyldes med Facebook-aktier, så har hun selskaber som Apple og Alphabet, der er moderselskabet bag Google.

“Så har vi Alphabet for 50.000 kr. Vi har Apple for 50.000 kr., og så har vi Cbrain i Danmark for 25.000 kr., og det skyldes simpelthen likviditeten. Jeg vil altid gerne kunne komme ud af aktien,” siger Nina Movin.

En god del af aktierne er nogle af dem, der er steget rigtig meget i år. Er du ikke bange for, at de er kørt?

“Nej. Overhovedet ikke. Det er klart, at sætter markedet sig og sætter tech, så ender jeg i bunden af det her spil,” siger Nina Movin, der egentlig ikke hæfter sig ved de historiske kursbevægelser, men har et fokus på, hvad der vil være behov for i fremtiden.