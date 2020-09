Nicolai Frisch deltager i aktiespillets ekspertpanel: Svenske bettingaktier, stærke topchefer og et dansk guldæg skal sikre sejr

Serieiværksætter og investor tager kampen op i aktiespillets ekspertpanel. Svenske bettingaktier og et guldæg skal sikre sejren

Det første bekendtskab med verdensmarkederne for Nicolai Frisch foregik på ungdomsværelset. Bevæbnet med den ikoniske Commodore 64 og bidt af et spil, hvor det handlede om at handle ædelmetaller og olie for at få sine fiktive penge til at vokse.

Nicolai Frisch er privatinvestor og serieiværksætter med et bagkatalog større end de fleste. Han var medstifter af regnskabsplatformen Dinero, der blev solgt til det norske Visma i 2016. Han var medstifter i Ageras, der blev solgt i 2017. Han var adm. direktør i Euroinvestor.com, da selskabet gik på børsen i 2007 og kunne på daværende tidspunkt kalde sig den yngste direktør i et børsnoteret selskab.

Nu tager Nicolai Frisch kampen op mod tre aktiehajer i Børsens aktiespils ekspertpanel i kampen om at nå det største afkast. Men de tre konkurrenter er ikke den største udfordring.

“Jeg kommer til at konkurrere mod min datter på 13. Hun har udfordret mig i aktiespillet, fordi hun har outperformet mig i år. Hun har både Tesla og Zalando i hendes portefølje, og det er svært at stikke. Hun har håneretten. Jeg har ingen chance for at hente hende i år,” siger Nicolai Frisch.

Svenske gamblingaktier

De aktier, som man vil finde i Nicolai Frischs aktiespilsportefølje, kan man være helt sikker på, at han også ejer for hans egne penge.

En solid bund med mindre risikable aktier kombineret med nogle spicy og mere spekulative aktier bliver formlen, når porteføljen skal sættes sammen, fortæller han.

“De mere spekulative aktier vil være inden for spil- og gamblingindustrien. De har været helt nede og vende på grund af corona, fordi alt spil blev lukket, og der har været meget lovgivningsmæssigt oppe at vende. Gamblingaktierne har været helt under vand,” siger Nicolai Frisch, der fortæller, at han har udset sig to umiddelbare bud, dog uden at han vil lægge sig helt og holdent fast, for det er aktier, som han aldrig har været investeret i tidligere.

Blå bog Nicolai Frisch 44 år gammel.

Gift og har to børn.

Uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.

Medstifter af Dinero og Ageras, der begge er solgt videre for millionbeløb.

Stiftede Unge Aktionærer, der er Dansk Aktionærforenings ungdomsorganisation.

Hans tid bruges primært i virksomhederne Capino og Golearn.

“Svenske Kambi Group er jeg ved at se nærmere på, men den er desværre allerede steget med 200 pct. på to måneder, så den har virkelig haft medvind og spørgsmålet er, om jeg er ved at være for sent på raketten,” siger han.

Et andet bud skal også findes på den anden side af Øresund. Men der er tale om et dansk selskab.

“Jeg kigger på Better Collective, som ejer en masse sites, som lever af affiliateindtjening fra bettingindustrien. De har et vanvittigt godt cashflow og har været ude at købe en lang række selskaber op på det seneste. Den ser interessant ud,” siger Nicolai Frisch.

Solid aktiebund

Som den ultimative vinder, der står tilbage med førstepræmien på 250.000 kr., har Nicolai Frisch dog helt afskrevet som muligt.

Hans styrke er ifølge ham selv ikke at spotte de helt vilde aktieraketter.

“Jeg er bedre til investeringer i selskaber som Adidas og Mastercard. Dem kommer jeg til at vælge til min portefølje. De helt vilde kursraketter er held og siger ikke ret meget om, hvordan jeg investerer. Så kan man lige så godt slå med en terning,” siger han og fortæller, at de to selskaber begge har en utroligt stærk ledelse, som han vægter som det allerhøjeste, når han plukker aktier ud til sin private portefølje.

“ Jeg investerer ikke, hvis jeg ikke tror på ledelsen. De gange jeg har brændt mig, det har været, når ledelsen har været noget rod Nicolai Frisch, investor og serieiværksætter

“Kasper Rørsted er en stærk direktør i Adidas og har formået at transformere selskabet under coronakrisen. Man må tage hatten af for, hvad han kan. Han har digitaliseret forretningen på tre måneder og har gjort en supertanker om til en speedbåd,” siger Nicolai Frisch og fortsætter:

“Jeg investerer ikke, hvis jeg ikke tror på ledelsen. De gange jeg har brændt mig, det har været, når ledelsen har været noget rod,” siger han.

Derudover er der særligt én aktie, som har været et hjertebarn; de seneste tre år har han været med på opturen i North Media.

Samlet set har han høstet en aktiegevinst på 400 pct. i selskabet, der står bag selskaber som FK Distribution og Boligportal.

“Det er min største position privat, og den kommer helt sikkert også med i min aktiespilsportefølje,” siger Nicolai Frisch og fortsætter:

“På det seneste har EQT været ude at købe en sydeuropæisk boligportal til 1,6 mia. kr.; i min optik har North Media et guldæg i Boligportal, som markedet slet ikke har fanget endnu.”

På trods af de store stigninger har han holdt fast i sine aktier i North Media, for tålmodighed er en dyd på aktiemarkedet, mener den garvede aktieinvestor. Det har han lært på den hårde måde.

“Det bedste investeringsråd det er at holde fast i en case. Jeg har mistet rigtig meget ved at være utålmodig. Tålmodighed er en vinderstrategi”.