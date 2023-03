Muligt køb? Ambu-aktien er faldet 70 pct. – nu skal ny plan overbevise investorerne

Ambu-aktien er faldet over 70 pct. siden 2021, men nu er topchef Britt Meelby Jensen klar med nye finansielle mål for selskabet. De blev præsenteret på en kapitalmarkedsdag tirsdag, hvor også et muligt aktiesalg på godt 1 mia. kr. blev luftet. Det hele for på ny at kickstarte investorernes interesse for aktien.

I Børsen Investor Podcast har vi bedt tre investorer vurdere, om planerne kan få aktien op at flyve, og om de selv kan se muligheder for afkast i aktien?

De tre er privatinvestor og tidligere børsmægler Peter Bækgaard, aktiechef i Artha Lars Hytting og chefstrateg Henrik Henriksen fra Petersen & Partners.

“Jeg er ikke fan af selskabet og aktien, men jeg er mere positivt stemt, end jeg har været,” siger Lars Hytting.

Her er målene

De nye mål fra selskabet lyder nu på, at omsætningen over de næste fem år skal vokse med 10 pct. om året i snit, og at selskabets indtjeningsgrad, ebit-margin, skal nå 20 pct. Det er langt mere end de tal, der ser ud til at lande for indeværende regnskabsår:

Her ser omsætningsvæksten ud til at blive på 5-8 pct. med en overskudsgrad før særlige poster på 3-5 pct.

“Efter mange nedjusteringer, hvem siger så, at tiden er til et køb lige nu? Jeg ville nok sidde lidt på sidelinjen og se tiden an. Det lyder som en forholdsvist dyr vare,” konstaterer Henrik Henriksen.

Selskabet har over de seneste år været ude i en stribe nedjusteringer i forhold til den indtjening, det har stillet investorerne i udsigt. Britt Meelby Jensen kom til som topchef sidste år og skal forsøge at rette op på tilliden hos investorerne.

“Med den måde, hun gør det på – der kommer selskabet til at levere på kort sigt og potentielt også på langt sigt. Jeg er sikker på, når hun siger 10 pct. i snit fem år frem, så kan de se ind i noget, der ligger over det. Og det er også derfor, at jeg antager 15 pct., når jeg prøver at kigge på, hvor dyr varen egentlig er,” siger Peter Bækgaard.

Kan stadig virke dyr

I forhold til hans beregninger vil aktiens værdiansættelse om fem år svare til 19 gange indtjeningen.

“Og der er trods alt lidt risiko involveret i den guidance fem år frem. Så min konklusion er, at det lyder enormt fornuftigt, og jeg tror egentlig også, at aktien kan gøre det ret godt. Men der er virkelig meget priset ind i aktien allerede nu, og jeg vil ikke købe på noget, der handler på 18-19 gange den mulige indtjening om fem år.”

I studiet bliver ISS og Carlsberg-aktien også vendt, efter at topchef Jakob Aarup-Andersens skifte fra servicegiganten til bryggerkoncernen har udløst massive udsving i aktierne, ligesom B&O-aktien er under lup efter endnu en nedjustering.

Og det helt store emne på finansmarkederne lige nu er striben af amerikanske banker, der er endt i problemer, ligesom Credit Suisse er bukket under. Er det forstadiet til en finanskrise 2.0?

Lyt med og få investorernes syn på sagen.



