Min vildeste lottokupon: Urimelig mørbanket bankaktie kan være et røverkøb

Den var billig før corona, og den er billig nu, hvor risikoen for tab er markant mindre end muligheden for gevinst. Aktiestrateg i PP Capital Stock Pick og privat storinvestor Jens Løgstrup er ikke i tvivl: Du kan lige nu gøre et røverkøb med en investering i Jyske Bank til den nuværende prissætning. Inden for halvandet til to år spår han en kursstigning på 80-90 pct.

