Min vildeste lottokupon: “Ubegrænset potentiale i svensk miniputaktie”

Adm. direktør og porteføljeforvalter i Nordic Compound Invest, Jakob Have, ser uanede muligheder i svenske Seafire, hvis selskabet formår at fortsætte dets historiske vækstrater. Han spår en fordobling af aktiekursen inden for de næste et-to år og ser særlig covid-19 og et øget klimafokus som en gamechanger for investeringsselskabet, der blandt andet satser på elcykler.

Investor Eksklusivt for kunder