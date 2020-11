Min hobbyinvestering: Henrik Andreasen har opbygget en dyrebar samling af unikke tegneserier

Ikke alene har Henrik Andreasen opbygget en dyrebar samling af klassiske tegneserier, gennem årene har han også fået opbygget et netværk blandt de berømte amerikanske tegnere og forfattere til de mest kendte serier

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Som så mange andre drenge og piger i 1970ʼernes Danmark fik Henrik Andreasen i ny og næ et Anders And-blad foræret.“Dengang var der kun Danmarks Radio og to svens­ke kanaler, så et alternativ til f...