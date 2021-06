Med 1,5 mia. kr. i forvaltning har Lars Tvede et mål om et årligt afkast på 15-30 pct. med sin nye hedgefond. Usandsynligt, mener professorer

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

64-årige Lars Tvede går for første gang i luften med sin egen hedgefond, der allerede nu har tilslutning fra 1100 investorer med forvaltning af 1,5 mia. kr.Citat“Min primære motivation for at lave ...