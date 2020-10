Kursfest blandt danske aktier sikrer afkastrig start i aktiespillet – over 1000 spillere har rundet 10 pct. i afkast

Eksklusivt for kunder

1000 deltagere i Børsens aktiespil har tirsdag eftermiddag rundet et afkast på 10 pct., og porteføljerne er dermed vokset med hele 50.000 kr. på under to uger.

Forklaringen kan delvist skyldes de danske aktiers topform. Siden spilstarten 2. oktober er det danske KAX-indeks, der følger udviklingen i alle de danske børsnoterede aktier på Københavns Fondsbørs, steget med 6 pct.

Forventningerne til den kommende regnskabssæson er skruet hastigt i vejret.

“ Vi har set, at flere aktier i de seneste uger har reageret kraftigt på selskabsmeddelelser Nicolai Frisch, investor og serieiværksætter

“Jeg tror generelt, at vi går ind i en stærk regnskabssæson for de danske selskaber, og vi kommer til at se flere opjusteringer,” sagde Michael Friis Jørgensen, der er chefaktieanalytiker i Alm. Brand fredag i forbindelse med, at flere C25-selskaber kunne melde om opjusteringer.

Nicolai Frisch deltager i aktiespillets ekspertpanel og fører i øjeblikket med et mulehår ned til resten af deltagerne. Han kommer til at justere sine investeringer efter, hvor han tror, der vil komme positive regnskabsoverraskelser.

“Vi har set, at flere aktier i de seneste uger har reageret kraftigt på selskabsmeddelelser, fordi selskaberne har overgået de forventninger, der blev sat efter covid-19 ramte os,” siger Nicolai Frisch.

Vilde kursspring

Den ellers sønderskudte aktiekurs i det hæderkronede danske teknologi- og designvirksomhed Bang & Olufsen har genvundet terræn og blev således tirsdag dagens danske topscorer i aktiespillet. Siden 2. oktober er aktiekursen i Bang og Olufsen steget med 37,9 pct. Selskabet præsenterede regnskab 1. oktober, der viste den første omsætningsfremgang i to år. Fredag tog Pandora hele rampelyset med en stigning på 17,2 pct. efter selskabet sent torsdag kunne præsentere en oppræcisering af sine forventninger til den organiske vækst for markedet.

Valg i markedet

Hvis man hiver historiebøger frem, fortæller de tydeligt, at måneden op til et amerikansk præsidentvalg vil være præget af stor volatilitet og usikkerhed, og generelt har aktierne performet dårligere end normalt. Volatiliteten kan der roligt sættes kryds ved, men for de danske aktiers vedkommende har oktober været alt andet end en dårlig måned.

Adm. direktør i Otto Mønsted Fonden og deltager i Børsens aktiespils ekspertpanel, Nina Movin, mener, at særligt grønne aktier kan blive udsat, hvis en sejr til Joe Biden synes mindre sandsynlig, end den gør nu.

“Jeg tror, der er valg i markedet nu. De grønne selskaber er steget meget, fordi man forventer en Biden-sejr i USA. Der kan sagtens komme noget volatilitet, hvis det billede ser anderledes ud,” siger hun.