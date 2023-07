Investor lurer på nyt kriseramt selskab som muligt aktietilbud

Nina Movin har før gjort det med succes med aktier i Danske Bank og Adidas. Nu overvejer hun at gøre det samme i forhold til den kriseramte tyske energigigant Siemens Energy – nemlig at samle den upopulære aktie op på et tidspunkt, hvor der ellers mest af alt er kø ved udgangen, og aktien er et stort kursfald.

Som investor og som forvalter af millionformuen i Otto Mønsted har Nina Movin en forkærlighed for aktier, der har det skidt.

“ Hvis det giver mening ud fra en svær situation, så kan det godt være et køb for mig Nina Movin, adm. direktør, Otto Mønsted

“Det er jo ikke sådan, at det hele bare er køb. Så går jeg forholdsvist dybt ned i casen og ser på, hvad handler det her om?” fortæller Nina Movin, der er en del af de faste aktieteam i Børsen Investor Podcast, og i en særlig sommerudgave åbner hun i denne uges udgave op for sine egne erfaringer samt investeringsstrategi. Afsnittet kan høres her:

Danske Bank-aktien samlede hun op, da den store og uafgjorte hvidvasksag mod banken havde sat værdiansættelsen under pres. Da hvidvasksagen i efteråret sidste år blev afgjort med en bøde på 15 mia. kr. til banken, steg kursen omgående, da usikkerheden var væk.

Ledelsesskifte gjorde udslaget

I Adidas er man ramt af forretningsmæssige udfordringer, men et ledelsesskifte, hvor nordmanden Bjørn Gulden blev hentet fra konkurrenten Puma, fik Nina Movin til at trykke på købsknappen – med succes. For aktien har siden rettet sig i opadgående retning.

“Jeg kigger på businesscasen og på temaet. Altså passer det ind i porteføljen. Og så vurderer jeg ledelsen. Har de leveret gode resultater over årene, og hvordan har de håndteret problemer og større kriser tidligere. Jeg lytter typisk alle deres conference calls (investorkald, red.), og hvis det giver mening ud fra en svær situation, så kan det godt være et køb for mig,” siger hun og fortsætter:

“Siemens Energy kan godt være den næste. Det er ikke en aktieanbefaling, det her, men sådan noget vil jeg altid gå ind og kigge på.”

Selskabet meldte i juni ud om alvorlige tekniske udfordringer, hvilket umiddelbart sendte aktien ned med over 30 pct.

“Men for mig virker det stadig som om, de ikke helt ved, hvad det handler om. Så jeg afventer. Vi skal lige have hovedet opad og benene nedad igen. Og de har meldt ud, at de først vil komme ud med yderligere nyt i august. Det, synes jeg, er lidt lang tid,” siger Nina Movin.

