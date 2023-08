Køberrådgiver har aktivt skiftet og omlagt lån for at være tro mod sin lånestrategi – nu mangler sidste brik, der kræver, at renten falder

Lennart Christensen, adm. direktør i Købersmægler, har været flittig til at konvertere sine boliglån under rentetumulten – halvdelen af strategien er gået i opfyldelse. Nu krydser han fingrene for lavere renter, så han kan konvertere ned igen. Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange