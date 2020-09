Tue Østergaard deltager i aktiespillets ekspertpanel: “Jeg har vænnet mig til at investere meget langsigtet, men nu kan der nok godt være nogle mere kortsigtede betragtninger”

Tue Østergaard får nu lov at bryde hverdagens rammer og restriktioner og investere for at vinde. Han husker dog sin normale strategi

Tue Østergaard, direktør ved H.C. Andersen Capital, er konkurrencemenneske med stort K. Til dagligt er hans investeringer underlagt en række regler, men nu kan han for en stund lægge dem på hylden og investere for at vinde, når aktiespillet løber af stablen fra 1. oktober.

Tue Østergaard er en af dem, der sidder klar i det ekspertpanel, hvor fire garvede investorer skal konkurrere om det største afkast.

Han vil benytte lejligheden til at bevise, at man godt kan opnå et stabilt og langsigtet afkast ved hans måde at handle med aktier på.

En ny måde at investere

Som aktiechef har Tue Østergaard været tvunget til at beholde sine aktier i lang tid. Derfor er den kortere tidshorisont på to måneder, som aktiespillet løber over, et ekstra benspænd for den til dagligt langsigtede vækstinvestor.

“Jeg har vænnet mig til at investere meget langsigtet, men nu kan der nok godt være nogle mere kortsigtede betragtninger,” siger han.

Ud over nogle enkelte nordiske aktier handler Tue Østergaard stort set kun danske aktier. Han har nemlig prøvet at brænde nallerne, når hans aktiehandler har bevæget sig i retning af USA eller England. Hans erfaring har vist ham, at jo tættere han er på hjemlandet, jo bedre har han klaret sig som investor.

“Det har jeg også tænkt mig at gøre i aktiespillet. I danske selskaber kan jeg følge med, jeg kender som oftest ledelsen, og jeg ved, hvordan de har opført sig historisk,” siger han.

Konkurrencemenneske

Hvis du spørger Tue Østergaard, om han er konkurrencemenneske, er svaret et klart og rungende ja. Der er ingen tvivl om, at hans mål er at vinde. Men det er ikke det eneste mål, han lægger for dagen. Han ved godt, at der er nogle, som kommer til at vælge nogle “vilde aktier,” men her vælger han alligevel at gå mere traditionelt til værks.

“Det kan godt være, at jeg ikke kan vinde aktiespillet med de aktier, men så kan jeg om ikke andet vise, at man kan få et stabilt afkast, på den måde jeg investerer,” siger han.

Blå bog Tue Østergaard Administrerende direktør i H.C. Andersen Capital.

Tidligere markedsleder og administrerende partner ved ABG Sundal Collier.

Tidligere administrerende direktør og aktiechef ved Gudme Raaschou Investment Bank.

Deltager som én ud af fire aktiehajer i Børsens Aktiespils ekspertpanel.

Når Tue Østergaard snakker om traditionelle aktier, er det med særligt blik på grønne aktier som Ørsted og Vestas og danske tech-aktier som Simcorp og Netcompany. Han har dog et særligt godt øje til DSV. Det er alle selskaber, som han kender rigtig godt.

“Jeg kommer ikke til at være helt vild og blodig – jeg kommer til at være fornuftig og holde min strategi,” siger han med en tro på, at han godt kan vinde på den måde.

En langsigtet investor

Tue Østergaard vil primært holde sin portefølje inden for rammerne af grønne aktier og tech-selskaber, når han skal fylde aktiespilsporteføljen op.

“Jeg tror, at markedet vil sætte stor pris på begge sektorer. Det har det gjort det første halve år og i virkeligheden i årevis. Den trend tror jeg fortsætter et stykke endnu,” siger han.

Når Tue Østergaard spejder efter nye aktier, ser han især på tre ting: God ledelse, vækst på toplinjen og en stabil forretningsmodel.

“Det kunne f.eks. være Simcorp, som har en fantastisk forretningsmodel. De genererer løbende omsætning fra deres kunder i form af abonnementer. Det betragter jeg som en relativt stabil forretning,” siger han.

Der er dog én type aktier, som man ikke kommer til at falde over i Tue Østergaards portefølje: turnaround-aktier.

“Det er godt nok high reward, men det er typisk også svært at finde ud af, hvilke der lykkes,” siger han.

Fælles for de aktiefavoritter, som Tue Østergaard har investeret sine “rigtige” penge i, er, at de alle har sat kursrekorder i år. Det skræmmer ikke den tidligere børsmægler, som derimod ser det som en fordel, netop fordi han tror på, at de høje kurser vil fortsætte.

“Jeg vil gerne købe noget, som jeg tror, andre også tror er attraktivt. Jeg vil hellere gå efter at vinde, fordi det er et sikrere afkast end at fange den rigtige aktie på bunden,” siger han.

Mangel på alternativer

Selvom Tue Østergaard har overvejet sin strategi, er der alligevel én ting, som for ham er afgørende – renteniveauet. Den amerikanske centralbank meldte i juni ud, at den vil fastholde styringsrenten til omkring det runde nul. Derfor tror han, at aktiemarkedet fortsat fastholder den stærke, opadgående trend.

“Renten er markedsdriver nummer ét,” siger han.

For ham at se er det en kombination af den lave rente og mangel på alternativer, som driver det stærke aktiemarked, mere end alt muligt andet. Der er nemlig ikke mange andre muligheder end aktier, hvis man vil se sine hårdt tjente penge vokse.

“Hvis man tror på det, så er det jo egentlig ligegyldigt, om der er præsidentvalg eller alt muligt andet,” siger han.