Investorpanel vil ikke røre ved Vestas men er lidt lune på Pandora - stor pengeudlodning i vente

Investorerne belønner regnskabsaktuelle Vestas med en flot kursstigning, men selskabet får en hård medfart af Johannes Møller, partner og porteføljeforvalter i MW Compounders.

“Vi er ikke synderligt imponeret af Vestas’ ledelse. Resultaterne er for ringe, og vi følger mest med i selskabet i frokostpausen af ren interesse,” siger Johannes Møller om den danske vindmøllegigant, der er ramt på sin indtjening som følge af et stort omkostningspres i 2022.

Johannes Møller medvirker i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast:

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

“Jeg savner lidt nogle svenske industrifolk i det selskab. Sammenligner man med de svenske industriselskaber, så har de meget mere robusthed i deres indtjening. Kigger man på f.eks. Alfa Laval, hvis de bliver ramt af et uheld, så falder marginen fra 15 til 13 pct. De er meget bedre til at drive forretningen og meget bedre til at tage nogle kalkulerede risici. Det virker som om, at Vestas tager den ene store chance efter den anden, og så håber på, at det går.”

Svensk snebold

Hør, hvordan han og Jesper Langmack, partner og chef i Polaris Flexible Capital, gennemgår de regnskabsaktuelle aktier som Ambu, Demant, A.P. Møller-Mærsk, Vestas og Pandora.

Netop Pandora ser ifølge Jesper Langmack lovende ud på grund af den kommende store pengeregn over aktionærerne i form af både udbytte og aktietilbagekøb.

Hør ham også fortælle om svenske Securitas, som han kalder en god “compounder”-aktie, en aktie, der stille og roligt triller omsætning og indtjeningsbolden større og større.

Lyt også med for at blive klædt på til regnskabet fra GN Store Nord, der lander torsdag. Særligt to forhold kan sætte aktien i bevægelse.

Værter: Journalist Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp.

Teknik og redigering: Mie Hee Christensen

Følg podcastens All-Star portefølje her