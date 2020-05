Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ny rundspørge viser, at adskillige store investorer venter, at den økonomiske nedtur vil trække ud. Det kan sende aktierne ned, mener PFA

De globale aktier er kravlet kraftigt i vejret i løbet af de seneste to måneder, hvor MSCI World-indekset er steget 28 pct. Talcitat FaktaMen det er de færreste investorer, der venter et hurtigt co...