På et under et år har Meta-aktien både fået dødsstødet og oplevet vild optur, hvilket har fået investor til at købe forsigtigt op igen

Mark Zuckerberg er grundlæggeren bag Meta, der blandt står bag Facebook, og som nu har genvundet investorernes tillid til selskabet. Arkivfoto: Stephen Lam/Reuters/Ritzau Scanpix