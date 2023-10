Investoranalysen: SAS er et aktiemysterie – aktiechef kalder det “fuldstændig ubegribeligt”

SAS-aktien er død. Længe leve SAS.

Denne uges helt store historie i det danske børsmarked er redningsplanen for SAS, hvor nye investorer skyder milliarder ind i det skrantende flyselskab og reelt redder det fra konkurs. Til gengæld er der ingen redning til aktionærerne. De står til at tabe alt og har fået meldingen: Jeres aktier bliver værdiløse.

Derfor er hovedtemaet naturligvis SAS i denne uges udgave af Investoranalysen, nyhedsbrevet fra Børsens investorredaktion, som lander hos dig hver lørdag.

Læs her om rekonstruktionen: SAS reddet fra konkurs

Vi starter med en konklusion: SAS-aktien giver ingen mening, har ikke gjort det længe, og handlen i aktien i denne uge er ubegribelig. Og al handel i aktien vil frem til afnoteringen i andet kvartal næste år være meningsløs.

Selskabets ledelse har igen og igen advaret om, at resultatet af rekonstruktionen ville blive en udradering af aktieværdierne. Her eksempelvis fra foråret i år:

“Der er i øjeblikket en forventning om, at der vil være ingen eller meget lille værdi for de eksisterende aktionærer i SAS AB ved afslutningen af selskabets omstruktureringsproces.”

Alligevel er der investorer, som i ramme alvor har købt aktien. For børsværdien var indtil onsdag i denne uge over 1 mia. kr. Indkøbene er nok desværre sket med den ringeste form for aktieanalyse, der findes: “Ej, hvor ser den billig ud – den køber jeg.”

Men at man kan få én aktie for under 1 kr. stykket, er ikke lig med, at noget er billigt. I stedet har de købt sig ind i en aktiemæssig dødsfælde, hvor katastrofen ventede lige om hjørnet på de privatinvestorer, som ikke har sat sig ind i sagerne.

Mistede 96 pct. af værdien på et splitsekund

Og det er der mange, der ikke har. Over 33.000 investorer ejede aktien hos handelsplatformen Nordnet, da aktien onsdag morgen i børshandlen mistede 96 pct. af sin værdi. En så stor eksponering mod aktien blandt kunderne er nok til at bringe aktien op som den sjettemest populære aktie på platformen.

Professionelle aktører som bl.a. den erfarne privatinvestor Peter Mosbæk har på turen hen mod katastrofen gentagne gange forsøgt at råbe de mange privatinvestorer op i blandt andet Facebook-gruppen Aktier og Investering, der har næsten 60.000 medlemmer. Allerede for over to år siden skrev sidstnævnte eksempelvis ud til sine følgere på sociale medier:

“På trods af at SAS er i en desperat overlevelseskamp, så handler selskabet til den højeste markedsværdi i de seneste ti år! Er der ingen, som kigger på valuation mere, eller tror investorerne bare, at fordi kursen er lav, så er den billig?”

Indlægget kom, efter at SAS havde udstedt en bunke nye aktier i kampen for overlevelse.

Men mange har altså overhørt advarslerne og købt ind i blinde. SAS er eksemplet på, hvor galt det kan gå, når man ikke aner, hvad man køber ind i. Naturligvis er det trist og ærgerligt for de ramte, men ingen kan komme og sige, at de ikke var advaret. Men det er langtfra altid småpenge, der er spildt rundt omkring. Jeg har læst historier om privatinvestorer, der har tabt helt op til 800.000 kr. på nedturen.

Men hvad er det, der driver det? Jeg har spurgt Jens Balle, der er ekspert i investorpsykologi. Folk har simpelthen haft svært ved at modstå en aktie, der i stykpris så billig ud:

“Jeg synes, det er vildt at se, hvad der sker. Det var forudsigeligt, at det ville ende, hvor det gør. Men alligevel er folk gået direkte ind i aktien. Det er optimismebias, der er årsagen. Altså tilliden til, at det ikke sker. Nogle har helt sikkert slet ikke sat sig ind i, hvor galt det stod til, men hvis du som investor har vidst noget om det her, har du måske tænkt: Ja, det ser slemt ud, men staten står i baggrunden og skal nok redde det hele. Altså en tro på, at det ikke kommer til at ske og nægter at se realiteterne i øjnene,” siger han.

Og selvom aktien er erklæret værdiløs, er der stadig investorer, der samler den op.

Rekordhandel i aktien

Faktisk gik det så vildt for sig, at aktien i onsdagens handel blev handlet mere end nogensinde før målt i antal styk, og trods den decimerede kurs blev der handlet aktier for over 100 mio. kr. via de tre noteringer af aktien i Oslo, Stockholm og København.

Og aktien steg i onsdagens handel over 400 pct. fra bunden. Det fik Sydbanks aktieanalysechef Jacob Pedersen til at tage sig til hovedet:

“Jeg sidder og er klar til at lave et diagram over SAS-aktiens udvikling i dag, som jeg kan bruge i al fremtid, når jeg skal forklare, hvor fuldstændig irrationelle aktieinvestorerne kan være,” sagde han til Marketwire.

“Det her er vildt. Aktien starter med at falde ned omkring 1 øre – så godt som ingenting. Men der sidder faktisk investorer ved deres sansers fulde fem, selv om man ikke skulle synes det, og trykker på købknappen nu,” fortsatte han og tilføjede, at det er “fuldstændig ubegribeligt”.

Det kigger vi nærmere på i denne artikel: Vild handel i SAS-aktien: “Det var ren spekula­tion”

Og børsværdien af SAS er langtfra nul i dag. Én aktie koster bare 0,019 kr. Men er den så billig nu?



Nej. Nej. Og atter nej. Hold jer væk.

140 mio. kr. er markedsværdien af selskabet på børsen p.t. Så prisen på noget, der er erklæret uden værdi, er 140 mio. kr. Det er ikke billigt. Det giver ingen mening.

Hvis du vil dykke mere ned i SAS-aktiens endeligt, så læs eventuelt med her, hvor jeg også kigger nærmere på, hvorfor luftfartsaktier generelt er en elendig investering:

Ejer du SAS-aktier? Så genovervej din investor­kar­riere – alle var advaret

Og SAS-aktiens nedsmeltning var også hovedemnet i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast, hvor Gro Høyer Thielst og jeg havde besøg i studiet af investorerne Lars Hytting og Zusanna Grethe Norrild. Afsnittet hedder:

Tusindvis af privatinvestorer fanget i værdiløs SAS-aktie: Gik i klassisk investorfælde

Renten fortsætter op og laver ravage i aktieporteføljerne

Ny uge, nye rentestigninger synes næsten at være den nye normal. En af de mest læste artikler i denne uge er denne:

Renter skyder i vejret

Den seneste måned er de lange renter skudt kraftigt i vejret, både i USA og i Europa.

I starten af september lød renten på en tiårig amerikansk statsobligation på 4,2 pct. Onsdag var renten på et tidspunkt oppe i 4,8 pct. – det højeste niveau siden 2007.

De stigende renter sætter såvel aktier som obligationer under pres. Aktier bliver mindre interessante, når der er højere og højere renter at hente i obligationsmarkedet, hvor de stigende renter til gengæld udløser kurstab på de lavere forrentede obligationer. Det er en hård omgang for de fleste investorer.

Derfor er Børsens journalist Jeppe Boysen Karlsson gået på jagt efter, hvad der driver rentestigningerne. Men svaret er ikke så ligetil:

“Der er ingen, som med sikkerhed kan sige, hvad der driver markederne i øjeblikket,” udtaler Kasper Lund-Jensen som noget af det første i artiklen. Han er økonom og porteføljeforvalter i pensionskassen ATP, har en fortid i Goldman Sachs og er ph.d. i økonomi fra det anerkendte Oxford University i England.

Alle investorer bør have et øje på renterne, og efter fredagens overraskende stærke jobtal fra USA tyder det ikke på, at renterne er på vej ned lige med det samme. Vil du opdateres på situationen, er artiklen et godt sted at starte.





God weekend.

Simon Kirketerp, investorredaktør