Investoranalysen: Krisefrygt for aktier? Glem det – men én faktor kan tynge aktiekurserne

Da vi stod på redaktionsmødet mandag morgen, var der én af kollegerne, der sagde: “Hva’ blev der egentlig af den finanskrise 2.0?”

Den leder vi efter i det her nyhedsbrev – eller rettere, hvad vi kan lære af, at den forsvandt – og hvor du skal være på vagt i forhold til dit eget aktiedepot.

Start din læsning med at tænke én måned tilbage: Aktiekurserne var under voldsomt pres. Særligt bankaktierne var udsat, efter at en række amerikanske banker var væltet og Credit Suisse knockoutet. Alt det synes glemt, og herhjemme vælter det nu ind med opjusteringer fra især bankerne. Der er vel snart ikke en dansk bankaktie tilbage, som ikke har fået skiltet med en opjustering af forventningerne til indtjeningen i 2023?

Det viser endnu engang, at man ingen vegne kommer som aktieinvestor, hvis ikke man formår at holde hovedet koldt. Du står næsten stensikkert et langt bedre sted med dit aktiedepot i dag, hvis du foretog dig lige præcis ingenting, da det brændte på for en måned siden.

Aktieinvestorer og markedet er skruet sammen på en forunderlig måde. Her leder man altid efter det næste problem at være nervøs for. Så det kan godt være, at det virker dejligt varmt lige nu, men inden længe melder nye problemer sig. Måske det bliver bankerne igen, måske noget helt nyt.

Her er tre ting, der står klare for mig, efter den seneste uge i markederne og her på redaktionen:

1) Kriser kommer og går – kun den, der formår at holde hovedet koldt, klarer sig igennem. Nu handler det om at undgå aktier, der bliver tynget af gæld.

Det var min kollega Anine Holmelund Frandsens artikel “C25 stormer frem – men investorer er bekymrede for disse aktier”, som mandag satte snakken i gang om den krise, der forduftede.

Altså wow, sikke et væksttog der kører forbi

Jeg synes, du skal læse den, for den indeholder – ud over en fejring af opturen – et meget væsentligt indspark, som jeg tror, vi kun vil se mere af, i takt med at de højere renter bider fra sig: Hold godt øje med gældsproblemer i børsselskaber. For det kan blive en udløsende faktor for investorfrygt i enkeltaktier. Vi har allerede set, hvordan det har ødelagt børsværdien af GN Store Nord og over det seneste år sendt aktien voldsomt ned.

For godt nok skal man under kriser holde hovedet koldt, men det handler også om at være beredt og om at være rigtigt positioneret. Når først kursfaldene rammer, er skaden sket.

2) Vækstaktier kan bringe dig i investorhimlen – men også det modsatte.

Hvor ville jeg dog ønske, jeg havde en ordentlig spandfuld Novo Nordisk-aktier i mit aktiedepot. De vækstrater, selskabet leverer, danner grundlag for en fantastisk aktiehistorie. Selv har jeg et princip om ikke at eje danske enkeltaktier, da en aktiepost aldrig skal kunne komme i vejen for min journalistik. Men altså, wow, sikke et væksttog der kører forbi.

Novo Nordisk og topchef Lars Fruergaard Jørgensen leverede i sidste uge et monster af en opjustering til børsmarkedet og investorerne. Salget af fedmemidlet wegovy er på et niveau, hvor det for Novo Nordisk ikke længere handler om efterspørgsel, men mere om, hvor meget de kan udbyde. Det bliver revet ned af hylderne.

Kan man som virksomhed forestille sig en bedre markedsposition? Næppe.

Hold godt øje med gældsproblemer i børsselskaber. For det kan blive en udløsende faktor for investorfrygt i enkeltaktier

Aktien er oppe med over 150 pct. over de seneste to år. Og med en børsværdi på rundt regnet 2600 mia. kr. udgør Novo-aktien nu mere end halvdelen af den samlede værdi på det danske børsmarked. Voldsomt.

I denne uges udgave af Børsen Investor Podcast havde medvært Tina Riising og jeg inviteret Novo-investorerne Jesper Langmack og Johnny Madsen i studiet sammen med Børsens mand på aktien, Tom Frovst. Vi ser frem mod kvartalsregnskabet 4. maj: Hvad kan drive opturen videre herfra?

Novo Nordisk står dermed et helt andet sted end perioden i midt 2010’erne, hvor selskabet flere gange måtte nedgradere sit langsigtede vækstmål. Dengang blev aktien savet midt over. Og tabte over halvdelen af værdien. Det er værd at huske på, når man skal styre sin risiko.

Et eksempel på, hvor galt det kan gå, når et vækstselskab svigter på forventningerne, så vi også i denne uge.

24 pct. faldt ALK-aktien tirsdag

ALK-Abelló-aktien kollapsede i et kursfald på 24 pct. tirsdag, da et regnskab, der på overfladen så fornuftigt ud, indeholdt den nedslående melding, at det helt store væksthåb, selskabets allergitablet, ikke bare buldrer derudad. Jeg skrev en kort artikel om det her: “På overfladen er regnskabet som ventet, men ALK-aktien kollapser”. Men vi berører også både ALK-aktien i podcasten, samt hvor giftigt det er for investorer, når en dyrt prissat vækstaktie ikke lever op til forventningerne.

For mig var det både den mest opsigts- og tankevækkende kursudvikling blandt de danske aktier den seneste uge.

3) Når noget lyder for godt til at være sandt, så er det det som regel også.

Over de seneste måneder har vi brugt en del energi på redaktionen på først at skrive om og vurdere børskandidaten Meew, som viste sig at være et luftkastel bygget på tvivlsomme regnskabsværdier og systematiske løgne fra stifter Armin Kavousi om alt fra nøglekunder til sin uddannelse, opdigtede fodboldkarriere og falske doktortitel. Mildest talt opsigtsvækkende.

Allerede efter, at jeg sammen med min kollega Emil Stig Pedersen havde haft det første interview med stifteren med de store ambitioner, talte vi om, at det hele lød for godt til at være sandt. Der blev ikke sparet på noget, når Armin Kavousi skulle dele ud af sine historier. Men i det øjeblik vi spurgte ind til, hvorfor de i prospektet skrev, at regnskabstallene var leveret med en revision og revisorpåtegning, når fakta var, at regnskabet ikke var revideret, krakelerede billedet.

Selskabet er i dag konkurs. Det skete 31. marts – blot 15 dage efter den planlagte børsdebut, som faldt til jorden, da de mange tvivlsomme forhold blev bragt for en dag.

Men det er en historie, som bliver ved med at overraske. I denne uge har vi afdækket omfanget af bestyrelsesformanden – advokat og managing partner i Magnusson Law – Sam Jalaeis mange dobbeltroller i noteringen.

Det kan du læse mere om her: Nøgleperson i børsskan­dale havde bunke af dobbel­troller – nu undsiges han af tidligere partner





Det skal du holde øje med i næste uge:

Nu starter regnskabssæsonen for alvor. I næste uge er der blandt andet regnskab fra flere C25-selskaber. Topdanmark tirsdag, Coloplast og Novozymes onsdag, DSV torsdag og fredag er det Danske Bank. Vi dækker naturligvis det hele.





God weekend