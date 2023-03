Porteføljeforvalter Michael Voss fra Fundamental Invest var overbevist om, at han havde købt op i et guldæg på aktiemarkedet. Men han var for tidligt på den

Michael Voss forvalter 2,6 mia. kr. med investeringsforeningen Fundamental Invest, hvor fonden har givet et negativt afkast på 2 pct. det seneste år, mens C25-indekset har givet plus 2 pct. Arkivfoto: Peter-Emil Witt