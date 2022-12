Investor rammer guldåre i to danske shippingaktier: Tror på, at der er mere at hente

I et tabsgivende investeringsår på de brede, globale aktiemarkeder er det særligt bemærkelsesværdigt at opnå et tocifret og positivt afkast. Det har privat investor Jens Løgstrup gjort.

Afkastet er især drevet op af to danske shippingaktier; DS Norden og Torm.

“Hvis man tjener 3 mia. kr. i kvartalet, og børsværdien er sat til 16 mia., så er det en super billig aktie,” siger Jens Løgstrup om den danske aktie Torm i denne uges udgave af Børsen Investor podcast.

Ifølge Jens Løgstrup burde der være mere at hente i shippingaktierne, men man skal som investor være på stikkerne. Selskaberne sejler med råolie og raffinerede olieprodukter, og her afhænger indtjeningen meget af fragtraterne, der i øjeblikket ligger på nogle af de højeste niveauer. Fragtraterne kan lynhurtigt ændre sig, og dermed også investorernes interesse.

“Mit gæt er, at raterne kommer højere op,” siger Jens Løgstrup.

Baltic Tanker Dirty Index viser fragtraterne på transport af råolie, mens Baltic Clean Tanker Index viser fragtraterne på de raffinerede olieprodukter.

Siden september, hvor Jens Løgstrup også medvirkede i podcasten, er Torm steget over 35 pct., og DS Norden er steget knap 25 pct.

Overset risikofaktor

Danske Bank har udarbejdet en analyse af de 99 største børsnoterede selskaber i Norden for at blive klogere på, om de rapporterer om biodiversitet, og om de sætter mål for at reducere deres medvirken til tab af biodiversitet.

Netop tab af biodiversitet udgør en risiko for langt de fleste selskaber.

Hør chef for aktivt ejerskab i Danske Bank Asset Management Mads Steinmüllers vurdering af, om de danske selskaber har fokus på den risiko, som tab af biodiversitet udgør for selskaberne. Og hvordan de ligger i forhold til resten af Norden.

Værter: Journalist Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp.

Teknik: Arjuna Alexander Kolkur Sørensen

Redigering: Peter-Emil Witt

Følg All-Star porteføljen her: https://www.home.saxo/da-dk/campaigns/allstar-portfolio