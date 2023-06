Investor plukkede fem aktier ved nytår og fik afkast på 50 pct. – er der mere at hente?

Investor Ole Søeberg havde ved årsskiftet held med at plukke fem aktier, hvis kurser i snit er steget næsten 50 pct. siden. Spørgsmålet er nu, om der er mere at hente i de fem aktier, eller om han stryger gevinsten og køber nye til sin portefølje. Det afslører han i Børsens Investor Podcast, du kan høre lige her.

Henrik Henriksen, aktiestrateg i Petersen og Partners, har også haft en heldig hånd i årets første halvår. Han har netop købt en helt ny aktie til sin portefølje. Hvilken fortæller han i podcasten.

Amerikanske tech-aktier som Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, Tesla, Amazon og Google er i snit steget 81 pct. i årets seks første måneder, mens S&P 500 er steget 13 pct.

“Det ligner noget af det vildeste, jeg har set i mine 13 år i Saxo Bank,” siger aktiestrategichef Peter Garnry og advarer mod den store hype omkring kunstig intelligens.

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

“Kurserne er drevet for højt op – i stigende grad af private investorer. Vent. Der kommer masser af opkøbsmuligheder,” siger han i investorpodcasten, hvor han også peger på andre købsmuligheder som blandt andet aktier inden for forsvars- og luksussegmentet.

Værter: Tina Riising, journalist & Simon Kirketerp, investorredaktør

Producer: Peter-Emil Witt

Lyt til Børsens Investor Podcast på Apple, Spotify, Podbean.

Se All Star porteføljen her.