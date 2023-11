Aktie er steget 212 pct. – direktør ser marked med kraftig vækst

Mens ni aktier er afnoteret på den danske vækstbørs, First North, kan Shape Robotics gå den anden vej og træder mandag den 20. november op på hovedmarkedet, Nasdaq Copenhagen.

Aktien er siden noteringen i 2020 steget hele 212 pct.

Mød selskabets adm. direktør, André Ferhn, i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast, hvor han fortæller om selskabet, dets marked og konkurrenterne.

Shape Robotics opererer primært i Central- og Østeuropa, hvor lande som Rumænien, Polen og Bulgarien er langt bagud på digitalisering i forhold til andre EU-lande.

Selskabet opererer inden for edtech-segmentet, det vil sige uddannelsesteknologi, og har valgt at placere sig i de lande, der modtager milliarder af støttekroner fra EU. Midler, der skal bruges til at nå EU’s digitaliseringsmål i 2030.

“Vi skal have de unge mennesker til at blive bedre til teknologi. De skal være mere digitaliserede, og derfor bliver der investeret rigtig meget i uddannelse og i uddannelsesteknologi. Det er så der, vi kommer ind,” siger André Ferhn og tilføjer, at man på grund af EU’s mål og milliardpuljer kigger ind i markeder med “kraftig vækst”.

Direktøren kan kun udpege én reel konkurrent i Polen, men den har Shape Robotics allerede købt.

“ I sidder og kigger ind i en verden, hvor det ser meget bedre ud, end f.eks. det, der er meget populært i år, nemlig obesity drugs (vægttabsmedicin, red.) for Novo Nordisk og Eli Lilly Ole Søeberg, investor og direktør i Nordic Investment Partners

Kigger man på det globale edtech-marked, som Ole Søeberg, investor og direktør i Nordic Investment Partners, gør, så er der tale om eksponentiel vækst.

“Markedet, I henvender jer til, var i 2022 på 130 mia. dollar, og det fordeles med en tredjedel på hardware, software og content (indhold, red.). Det ventes at vokse 13 pct. om året til 420 mia. dollar i 2032. Så I sidder og kigger ind i en verden, hvor det ser meget bedre ud, end f.eks. det, der er meget populært i år, nemlig obesity drugs (vægttabsmedicin, red.) for Novo Nordisk og Eli Lilly,” siger Ole Søeberg.

Tocifret afkast om året

Hør også, hvordan Ole Søeberg forholder sig til regnskabsaktuelle ALK.

“Med de tal, der er kommet i dag (onsdag, red.), ser det ud til, at EPS-estimaterne (estimaterne for indtjening pr. aktie, red.) for 2026 ser lidt mere stabile ud,” siger Ole Søeberg om den danske allergivaccineproducent.

“En virksomhed, som har den lønsomhedsprofil og vokser med den hastighed, som ALK gør, har jeg ikke noget imod at lade sådan en aktie handle på 25 gange indtjeningen, og den forventede indtjening i 2026 er på ca. 6,5 kr.,” siger Ole Søeberg, der dog foretog sin beregning før regnskabet, der onsdag har udløst et tocifret kurshop.

“Da ville det give et afkast på 22 pct. afkast om året, så dermed er virksomheden bestået ud fra den måde, jeg investerer på,” siger Ole Søeberg, der selv er investeret i aktien privat.

Værter: Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp

Producer: Peter-Emil Witt

