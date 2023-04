Han styrer 135 mia. kr. og går i kødet på milliardkoncerner: “Jeg har da lige lidt høj puls”

“Jeg har da lige lidt høj puls.”

Sådan lyder det fra investeringsdirektør i Akademikerpension Anders Schelde, der på det seneste flere gange er gået på talerstolen og har stemt imod formanden eller bestyrelsen, hvis virksomhedens indsats på for eksempel klimaområdet i hans optik ikke har været god nok.

Akademikerpension forvalter 135 mia. kr., og investeringsdirektøren har for nyligt stemt imod på generalforsamlinger hos Jyske Bank og Sydbank, og han er ikke bleg for at gå ud over landets grænser og sige sin mening internationalt.

Det fik bilkoncernen Toyota for nyligt at mærke. Akademikerpension har en investering på 16 mio. kr. i Toyota, som er den største aktie på fondsbørsen i Tokyo. Ifølge Anders Schelde er den gal med deres strategi, og de er kommet alt for sent i gang med elbiler, siger han i Børsens Investor Podcast.

“Det er ikke på grund af mine 16 mio. kr., jeg er kommet i dialog med dem, men fordi de er bange for, hvad jeg vil sige til Nikkei Times og Financial Times. Vi har været ret kritiske over for dem. Vi har presset på for øget transparens,” siger han og fortsætter:

“Jeg tror, det er blevet opfattet langt mere aggressivt, end vi selv opfatter det fra en europæisk vinkel, men problemstillingen med global opvarmning er for stor til, at vi kan tage de fine handsker på,” siger Anders Schelde, som i podcasten også bliver spurgt om hensynet til afkast til medlemmerne.

Investor Ole Søeberg er heller ikke bleg for at tage ordet, når det gælder at ændre en strategi. Hør i podcasten, hvilke benspænd han har oplevet.

Gæsterne vender desuden den nye beløbsgrænse i aktiesparekontoen, de kommende kvartalsrapporter og den makroøkonomiske udsigt.

Investorredaktør Simon Kirketerp løfter også et advarselsflag over en særlig aktie, hvor selskabet ser ud til at løbe tør for penge i løbet af en måned. Hør hvilken i podcasten.

Værter: Journalist Tina Riising og investorredaktør Simon Kirketerp

Producer: Peter-Emil Witt

