Investor tror på AI som betydelig faktor til fremtidigt afkast

Hvordan kan kunstig intelligens også kaldet artificial intelligence, AI, integreres i selskabernes forretningsmodeller?

Og hvor meget kan det rykke på selskabernes omkostninger, effektivitet og produktivitetsfremgang?

Det er spørgsmål, som Ole Søeberg, investor og direktør i Nordic Investment Partners, stiller sig selv og de selskaber, han møder på den 49. Nasdaq Investor Conference, der netop nu afholdes i London i samarbejde med Morgan Stanley.

På konferencen deltager adskillige af topcheferne i de amerikanske Nasdaq-selskaber, hvor de møder investorer, som Ole Søeberg, der netop er taget til konferencen for at få svar på, hvordan selskaberne arbejder med AI, og hvordan de i 2024 vil håndtere deres forretninger ud fra den økonomiske situation.

“Højere rente betyder, at selskaberne har travlt med at få reduceret gælden,” siger Ole Søeberg til denne uges udgave af Børsen Investor Podcast.

Hvad angår integration af AI, så er der ifølge Ole Søeberg et stort fokus på AI blandt de amerikanske Nasdaq-selskaber.

“Det, der overrasker mig, er, at datamængderne er så kæmpemæssige, at det er umuligt for mennesker at få sorteret og lavet det om til noget brugbart, derfor er AI vejen frem,” siger han og nævner et selskab som Cadence Design Systems, et Nasdaq-noteret selskab, han netop har mødt på konferencen.

“Jeg synes, den så interessant ud, men jeg har en disclaimer, for jeg hjælper Coeli (svensk investeringsselskab, red.), og de har jo aktier i Cadence,” siger Ole Søeberg.

Små marginaler stor forskel

Indtil videre er det særligt teknologiselskaber og kommunikationsserviceselskaber, der er blevet løftet meget højt i aktiemarkedet på baggrund af AI-bølgen. Det er bl.a. drømmen om AI's potentiale, der har givet selskaberne Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla samlebetegnelsen “Magnificent Seven”, og som dermed er blevet til både det amerikanske og globale aktiemarkeds trækheste i 2023.

Men AI kommer ifølge Ole Søeberg til at kunne betyde meget for mange andre selskaber. For hvis kunstig intelligens f.eks. kan sortere data for et selskab og dermed løfte indtjeningsmarginen med bare et par procentpoint, vil det slå kraftigt igennem på bundlinjen.

“Hvis du har noget, der kan løfte indtjeningsmarginen fra f.eks. 10 hen til 12 pct. Det er jo 20 pct. indtjeningsfremgang, og det er i virkeligheden produktivitetsfremgang, men det er så tåget hele dette område for mig på det her tidspunkt, så det er svært at sige, hvem der vinder det her,” siger han og tilføjer:

“Sidste gang, vi havde en produktivitetsfremgang, da havde vi et kæmpe bull-marked (stigende aktiemarked, red.), det var i 1990’erne.”

Optimistiske analytikere

I denne podcast taler vi også om schweiziske Roche, der har købt sig til tre fase 3-studier inden for vægttabsmidler, mens Jakob Vejlø, chefstrateg i Bankinvest, fortæller om analytikernes forventninger til selskabernes indtjening i fjerde kvartal og 2024.

“Indtjeningsforventningerne blandt analytikerne på S&P 500 (selskaberne, red.) er skruet vel op på de her 10 pct. Jeg vil tro, vi lander et sted mellem 5-6-7 pct. til næste år. Det kan også gøre det, men det betyder bare, at potentialet på aktiemarkedet i bred forstand måske ikke er helt så stort, som andre mener,” siger Jakob Vejlø.

Hør også Jakob Vejlø fortælle om, hvad der driver guldprisen op i sit historisk høje niveau, og hvilke aktier, som Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning, forventer mest af i 2024.

