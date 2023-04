Investor har vundet stort på aktie – tror på yderligere 80 pct. i afkast

Kan man finde en aktie, der både kan udnytte den stigende oliepris og, som også har forretningsben i den grønne omstilling?

Ja, lyder det fra investor Ole Søeberg, Nordic Investment Partners, der i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast peger på den aktie, han ville satse på.

Han fortæller om, hvordan han ser kursen udvikle sig i år og på længere sigt. Der er på kort sigt potentiale til en kursstigning ca. 20 pct. og over 80 pct. på lidt længere sigt.

“Uanset, hvordan man vender og drejer det, skal olieselskaberne bruge seismisk data, og der findes relativt få selskaber i verden, der kan det her,” siger Ole Søeberg i podcasten.

Han har selv plukket norske TGS i december, og dermed har han haft glæde af en stejl kursudvikling i opadgående retning.

Aktien er steget knap 50 pct. alene i år. Men der er mere at komme efter, fordi selskabets forretningsmodel er rettet ind mod omstillingen til vedvarende energi. Her kan TSG levere seismisk data til boring ved opsætning af f.eks. havvindmøller og til CO2-lagring under havbunden.

Novo får konkurrence

Hør også, hvad han og Jesper Langmack, partner og chef i Polaris Flexible Capital, mener om, at Novo Nordisk har fået solid konkurrence fra Eli Lilly, hvis fedmemiddel Mounjaro giver et større vægttab end Novos storsællert Wegovy.

Nyheden fra Wall Street Journal om, at “King Kong af vægttabet kommer”, rammer på et tidspunkt, hvor Novo Nordisks markedsværdi er svulmet op til i underkanten af 2500 mia. kr.

Er det tid til at rebalancere, hvis man ejer Novo Nordisk og eventuelt lægger gevinsten i Eli Lilly?

Og hvordan skal man forholde sig som bankaktionær, efter Det Europæiske Banktilsyn netop har opfordret de europæiske banker til at holde igen med deres udbyttebetaling og anden udlodning?

Find svaret i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast.

Værter: Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp

Producer: Arjuna Alexander Kolkur Sørensen

