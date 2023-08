Jesper Langmack har skabt 40 pct. i afkast i år: Sådan investerer han

Det var en regulær ilddåb, som ramte Jesper Langmack, da han som ung købte sine første aktier i to selskaber. Begge selskaber gik nemlig senere konkurs, og Jesper Langmack kunne se sin investering forsvinde som dug for solen.

Og selvom en sådan skæbne tjener som skrækeksempel for investorer, så er det ikke nag, Jesper Langmack sidder tilbage med. Nej, i stedet sidder han i dag som partner og chef i Polaris Flexible Capital, han har en fortid som investeringsdirektør i PFA og Danica, og han fortæller, at oplevelsen har været med til at forme den måde, han griber investeringer an på.

“ Man har altid selv et ansvar for alt, hvad man laver Jesper Langmack, partner og chef, Polaris Flexible Capital

“Jeg havde bare købt nogle selskaber uden at kende noget til dem. Jeg stolede blindt på rådgiveren. Det skal man aldrig gøre. Man har altid selv et ansvar for alt, hvad man laver,” siger han og uddyber:

“Det har lært mig meget ift. den måde jeg går til investeringer på,” lyder det fra Jesper Langmack, der er en del af det faste aktieteam i Børsen Investor Podcast.

I en særlig sommerudgave åbner han i denne op for sine erfaringer samt investeringsstrategi. Afsnittet kan høres her:

Og det er en hel diametral tilgang, Jesper Langmack sværger til i dag, når han overvejer, om en investering er pengene værd.

Det gælder både i sit job som chef for Polaris Flexible Capital-fonden. Her forsøger han at skabe det bedst mulige afkast på det unoterede marked, hvor fonden lever af at yde lån til virksomheder. Og det gælder også i privat regi, som da han i sin private portefølje skruede op for investeringerne i bankaktier i 2021, før renterne for alvor tordnede i vejret.

“Du kan ikke vide alt, og det er supervigtigt at vide. Der er en person, som er ekspert på et område. Spørg ham. Brug dit netværk til at komme bedre rundt om selskabet. Det bruger jeg enormt meget,” fortæller Jesper Langmack, der sammenligner investering med et puslespil. Det handler om at samle så mange brikker, at man kan begynde at se motivet for sig, før man investerer.

Sådan bygger han porteføljen

På den måde har han i år hentet et afkast på 40 pct. Det er sket uden at være med på tech-aktiernes optur.

I stedet har han holdt fast i sin overvægt mod bankaktierne. Han har derudover aktier i den amerikanske bilforhandler Asbury Automotive, Novo Nordisk og International Petroleum.

“ Hvis det i bund og grund er et godt selskab, så skal de nok performe på den lange bane Jesper Langmack, partner og chef, Polaris Flexible Capital

Fællesnævneren for investeringerne er, at de skal kunne levere et langsigtet stabilt afkast på 7 pct. om året, hvilket vil fordoble investeringerne i løbet af 10 år.

“Jeg har betalt dyre lærepenge tidligere,” lyder det fra Jesper Langmack, der uddyber:

“Jeg vil hellere have nogle bundsolide selskaber. De kan performe forskelligt på grund af makro, og sådan er det. Men hvis det i bund og grund er et godt selskab, så skal de nok performe på den lange bane. Og 7 pct. kan de også lave på en lange bane,” siger han.

Lyt til hele afsnittet her og bliv klogere på, hvordan Jesper Langmack har konstrueret sin portefølje, og hvordan han går til de finansielle markeder:

