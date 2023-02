Investor om GN-kapitaludvidelse: “Det er en katastrofe”

Aktionærer i GN Store Nord er sendt ud i en katastrofe med forslaget om at hente 7 mia kr. i markedet. Det mener porteføljeforvalter hos MW Compounders Johannes Møller, der medvirker i Børsens Investor Podcast.

“Det er en katastrofe, fordi ledelsen vil udstede nye aktier på en meget lav kurs. For halvandet år siden mente analytikerne, at aktien var 600 kr. værd, så når man udsteder nye aktier for en kurs på omkring 160, så bliver den upside jo udvandet,” siger Johannes Møller, der mener, at aktionærerne bør stemme nej til forslaget til generalforsamlingen 15. marts.

Ledelsen i GN Store Nord vil rejse pengene ved en aktieemission for at afhjælpe den gæld, som selskabet slæber rundt på efter købet af gaming-udstyrsproducenten Steelseries. Porteføljeforvalteren anbefaler, at GN i stedet sælger Hearing divisionen.

“Hearing-divisionen er blevet kørt bagud, konkurrenterne er løbet fra dem, så det ville være oplagt at sælge den del fra og få penge ind til en rigtig god kurs,” siger Johannes Møller.

Peter Bækgaard er enig:

“Det her er lidt en katastrofe for aktionærerne. Alternativet kunne jo også være, at man tog arbejdstøjet på, fik skåret rigtig godt til på omkostningssiden og fik nedbragt gælden via driften,” siger Peter Bækgaard.

Investor Ole Søeberg, tidl. fmd. i Dansk Aktionærforening, kalder forslaget for “døde penge” for de nuværende aktionærer.

Ifølge Gitte Aabo, der er topchef for GN Store Nord og adm. direktør for høreapparatdivisionen GN Hearing, har ledelsen de seneste måneder overvejet mulighederne.

“Vi har brugt et par måneder på at undersøge mulighederne grundigt, for det er selvfølgelig ikke en beslutning, vi tager let på,” sagde hun til Børsen i sidste uge.

I Investor Podcasten fortæller investorerne, hvilke aktier, de har tjent på siden nytår og vender desuden Bavarians vaccineopkøb til 2,6 mia kr.

Ole Søeberg afslører, at han har købt en “lyttepost” i Bavarian, og Peter Bækgaard har forelsket sig i en endnu en svensker.

Hør hvilken i Investor Podcasten, hvor også udsigterne for Lundbeck og Simcorp bliver vendt.

