Her rammer kurstabene hårdest: Se listen over, hvilke aktier der falder mest under dagens nedtur

Der er enormt dårlig stemning på det danske aktiemarked, hvor C25-indekset i øjeblikket falder 3 pct., hvilket er mere end resten af Europa, hvor eksempelvis det tyske DAX-indeks dykker 1,7 pct, FTSE 100 falder 1,03 pct., mens futures for de amerikanske indeks indikerer kursfald på mellem 0,6 og 1,1 pct.

“Det her marked er meget, meget retaildrevet. Mange privatinvestorer er inde, og de har været den drivende kraft siden foråret. På mange punkter er markedet blevet overkøbt, og der er mange optimister i markedet,” siger Henrik Henriksen, chefstrateg i Velliv.

Fem danske aktier falder lige nu mere end 5 pct. Her er der tale om Mærsk B-aktien (-6,24 pct.), Vestas (-6,26 pct.), Ørsted (-5,53 pct.), Rockwool (-5,40 pct.) og Pandora (-7,65 pct.)

Henrik Henriksen understreger, at han ikke ser tegn på begyndelsen af en større aktienedtur.

“De mere cykliske ting på det danske marked har fået et pænt svirp. Jeg tænker nok mere, at det vi ser i øjeblikket, kan blive korrektion mere, end at det er starten på en nu stor nedtur. For når vi kigger på nyhedsstrømmen, er den stadig overvejende positiv. Og kigger vi tre måneder frem, så er økonomierne ved at være på vej mod genåbning,” siger han.

Sidste års kursraketter tager de største slag

Hos Sydbank mener Jacob Pedersen ikke det er tilfældigt, at det netop er de fem ovenstående aktier, som falder tungest.

“Det er nogle af kursraketterne fra sidste år, som de her fald rammer hårdest. Der i dag en tilbagetrækning i nogle af de aktier, der har givet de højeste afkast sidste år. Og derfor giver det også god mening, at det danske aktiemarked, falder mere end resten af Europa, fordi C25-indekset skinnede kraftigere end mange andre i 2020,” siger han.

C25-indekset er inklusiv dagens kursfald steget 24 pct. i løbet af det seneste år, hvor Vestas eksempelvis er steget 97 pct., mens Pandora er steget 56 pct.

Mærsk B-aktien er oppe med 46 pct. det seneste år, og Rockwool og Ørsted er fortsat oppe med hhv. 50 og 56 pct. det seneste år.

Ambu topper suverænt indekset med en kursstigning på 11 pct., mens ISS stiger 4 pct. Demant og Novozymes handler til den svagt positive side, men de resterende aktier i indekset falder tilbage.

Frygt for rentemøde

Hos Investering & Tryghed vurderer chefstrateg Henrik Arnfred, at markedet er bekymret forud for aftenens rentemøde hos den amerikanske centralbank, Federal Reserve.

”Vi er gået ind i det nye år med en forholdsvis høj valuation på aktiemarkedet, og nogen gange skal der ikke så meget til, før aktierne sætter sig. Renterne er begyndt at stige i USA, og markedet er bekymret for, at der til aftenens møde vil komme den mindste indikation af, at Fed vil ændre på deres opkøbsprogram,” siger Henrik Arnfred, som ikke er blandt dem, der sælger ud af aktier i dagens handel:

”Vi tager det stille og roligt, og ser med interesse på en række selskaber, der ved større udsving, bliver interessante at supplere i.”

Rammer Gamestops kursridt danske aktier?

Ritzau Finans skriver, at en del af forklaringen til den negative stemning kan ske at findes hos det amerikanske investeringsselskab Melvin Capital, som angiveligt har shortet den amerikanske Gamestop-aktie, der er steget enormt de seneste dage.

Tirsdag steg Gamestop-aktien 93 pct., og i øjeblikket stiger aktien 128 pct. i det amerikanske formarked. Det kan tvinge shortere til at lukke ned for andre positioner for at reducere sin risiko, skriver Ritzau Finans.

Fundamentet til Gamestop-aktiens himmelflugt blev støbt af særligt mindre og private investorer på Reddit-siden wallstreetbets, som er gået sammen om at købe op i aktien. De har dermed presset shortere ud af aktien.

Ifølge CNBC har shorterne samlet tabt 4,2 mia. dollar på Gamestop-aktien siden nytår, hvilket svarer til 25,7 mia kr. Alene mandag mistede shorterne 5,6 mia. kr. på aktien, skriver mediet på baggrund af data fra S3 Partners.

Danske aktier dømt til at underperforme i perioder



Tilbage hos Jacob Pedersen appellerer han til, at man som investor i de danske eliteaktier bør være forberedt på, at der i 2021 vil være perioder, hvor de danske aktier vil underperforme det bredere marked, efter det i 2020 spurtede fra næsten alle andre nationale indeks.

“Hvis man ser hvor langt det danske marked er løbet foran mange andre markeder, så er der intet at sige til, der kommer perioder, hvor danske aktier vil underperforme. Det kan ske i perioder, hvor de aktier der faldt kraftigst under coronakrisen kører i vejret kursmæssigt. Men det kan også komme i i perioder med aftagende risikovillighed, og i de tilfælde kigger investorerne på, hvad det er for lande, der har klaret sig bedst, og så tager man toppen af der,” siger Jacob Pedersen

